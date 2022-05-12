Санкции Путина. Газпром останавливает транзит газа в Европу по территории Польши

Российский монополист "Газпром" сообщил, что компания не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Польшу.

Об этом сообщил в Telegram-канале "Газпрома" официальный представитель Сергей Куприянов.

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Куприянов пояснил, что это происходит во исполнение указа президента рф от 3 мая, который ввел санкции против ряда иностранных компаний, среди которых – компания EuRoPol GAZ, являющаяся владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу", - заявил Куприянов.

Напомним, что трубопровод "Ямал-Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится небольшая часть потоков российского газа в Европу, и с начала войны его использование резко сокращается.