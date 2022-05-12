На языке, понятном россиянам. Правительство выделило деньги для выпуска телепроекта
Проект FreeДОМ будет пробовать достучаться до россиян
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Кабинет министров выделил 165 млн грн Министерству культуры и информационной политики с целью обеспечения информационной безопасности государства, защиты его информационного пространства.
Об этом свидетельствует правительственное распоряжение от 7 мая, сообщает Главком.
Средства должны быть направлены для обеспечения реализации государственным предприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" телевизионного проекта на русском языке FreeДОМ.
По мнению правительства, таким образом, удастся проинформировать международное сообщество о событиях, происходящих во время вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине.
Указанные расходы правительство выделило за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
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