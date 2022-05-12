На языке, понятном россиянам. Правительство выделило деньги для выпуска телепроекта

Кабинет министров выделил 165 млн грн Министерству культуры и информационной политики с целью обеспечения информационной безопасности государства, защиты его информационного пространства.

Об этом свидетельствует правительственное распоряжение от 7 мая, сообщает Главком.

Средства должны быть направлены для обеспечения реализации государственным предприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" телевизионного проекта на русском языке FreeДОМ.

По мнению правительства, таким образом, удастся проинформировать международное сообщество о событиях, происходящих во время вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине.

Указанные расходы правительство выделило за счет средств резервного фонда государственного бюджета.