Верещук: Проводим переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с Азовстали

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина заявила, что переговоры об эвакуации медиков и раненых с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время проводятся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы. И в городе все еще находятся около 100 тысяч человек. В основном это пожилые люди, женщины и дети", - сказала Ломакина во время брифинга.

Она напомнила, что раньше при поддержке ООН и Красного креста из "Азовстали" удалось эвакуировать около 300 человек.

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Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук позже уточнила, что в настоящее время продолжаются переговоры об эвакуации с территории комбината только 38 тяжелораненых военнослужащих.