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Верещук: Проводим переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с Азовстали

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Переговоры продолжаются

Верещук: Проводим переговоры об обмене 38 тяжелораненых бойцов с Азовстали

Полк Азов

Новина українською

Координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина заявила, что переговоры об эвакуации медиков и раненых с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время проводятся переговоры о важном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых. Это около 500 человек. И также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются именно мариупольцы. И в городе все еще находятся около 100 тысяч человек. В основном это пожилые люди, женщины и дети", - сказала Ломакина во время брифинга.

Она напомнила, что раньше при поддержке ООН и Красного креста из "Азовстали" удалось эвакуировать около 300 человек.

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Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук позже уточнила, что в настоящее время продолжаются переговоры об эвакуации с территории комбината только 38 тяжелораненых военнослужащих.

"Сейчас мы проводим переговоры только по 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала Верещук в телеграме.

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