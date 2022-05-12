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Генштаб ВСУ: Россияне наращивают системы ПВО в западной части Крымского полуострова

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Генштаб ВСУ: Россияне наращивают системы ПВО в западной части Крымского полуострова

фото - фейсбук

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представил оперативную информацию с фронта по состоянию на 18:00 12.05.2022. Как говорится в сообщении, противник провел наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.

Также проанализирована ситуация по каждому из направлений фронта.

  • На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершал обстрелы приграничных районов Украины.
  • На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.
  • На Славянском направлении враг осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА Орлан-10.
  • На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений.
  • На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.
  • На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.
  • На Бахмутском, Авдиевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.
  • В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

Генштаб добавляет, что оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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