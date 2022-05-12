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Совет ООН по правам человека начнет расследование преступлений рф в Украине

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Против проголосовали Китай и Эритрея

Совет ООН по правам человека начнет расследование преступлений рф в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Совет проголосовал за усиление контроля "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и нескольких других городах.

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"За" проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.

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В статье: война с Россией
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