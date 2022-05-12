Совет ООН по правам человека начнет расследование преступлений рф в Украине
Против проголосовали Китай и Эритрея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.
Совет проголосовал за усиление контроля "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и нескольких других городах.
"За" проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.
???? BREAKING— UN Human Rights Council (@UN_HRC) May 12, 2022
The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression, " particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.
✅ YES: 33
❌ NO: 2
➖ ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df
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