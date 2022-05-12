Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль
Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже
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Российские войска готовятся к захвату всей Херсонской области. Об этом говорится в сводном сообщении воздушного командования "Юг".
"Противник на Николаевщине, Херсонщине продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. По имеющимся данным, готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль, подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", - говорится в сообщении.
На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Пострадавших нет и дух николаевцев – несокрушимый.
Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен не претерпела. Угрозы сохраняются.
"В самопровозглашенном Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины. С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем", - уверяют в ВК "Юг".
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