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Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль

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Противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже

Оккупанты планируют захват всей Херсонщины под свой контроль

фото из свободных источников

Новина українською

Российские войска готовятся к захвату всей Херсонской области. Об этом говорится в сводном сообщении воздушного командования "Юг".

"Противник на Николаевщине, Херсонщине продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. По имеющимся данным, готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль, подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности, осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", - говорится в сообщении.

На Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева. Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население. Пострадавших нет и дух николаевцев – несокрушимый.

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Сообщается также, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен не претерпела. Угрозы сохраняются.

"В самопровозглашенном Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины. С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем", - уверяют в ВК "Юг".

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В статье: война с Россией
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