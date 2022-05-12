ЧФ потерял свой очередной новейший корабль - представитель одесской ОВА

Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Данную информацию, которую раньше распространили СМИ, подтвердил представитель председателя одесской ОВА Сергей Братчук.

Это корабль тылового обеспечения проекта 23120 Всеволод Бобров.

Как сообщалось ранее , в ночь на четверг, 12 мая, корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя.

Добавим, что корабль Всеволод Бобров- один из новейших кораблей чф - был введен в эксплуатацию лишь в 2021-м году.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Ранее черноморский флот рф потерял своего флагмана – крейсер Москва.