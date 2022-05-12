  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЧФ потерял свой очередной новейший корабль - представитель одесской ОВА
В тренде

ЧФ потерял свой очередной новейший корабль - представитель одесской ОВА

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Почти официальная информация

ЧФ потерял свой очередной новейший корабль - представитель одесской ОВА

фото из свободных источников

Новина українською

Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Данную информацию, которую раньше распространили СМИ, подтвердил представитель председателя одесской ОВА Сергей Братчук.

Это корабль тылового обеспечения проекта 23120 Всеволод Бобров.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 12 мая, корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя.

Добавим, что корабль Всеволод Бобров- один из новейших кораблей чф - был введен в эксплуатацию лишь в 2021-м году.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Ранее черноморский флот рф потерял своего флагмана – крейсер Москва.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде