ЧФ потерял свой очередной новейший корабль - представитель одесской ОВА
Почти официальная информация
фото из свободных источников
Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Данную информацию, которую раньше распространили СМИ, подтвердил представитель председателя одесской ОВА Сергей Братчук.
Это корабль тылового обеспечения проекта 23120 Всеволод Бобров.
Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя.
Добавим, что корабль Всеволод Бобров- один из новейших кораблей чф - был введен в эксплуатацию лишь в 2021-м году.
Напомним, на прошлой неделе ВСУ уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Ранее черноморский флот рф потерял своего флагмана – крейсер Москва.
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