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УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Говорят, что виноват Порошенко

УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"

facebook.com/church.information.center

Новина українською

Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ (МП).

"Обеспокоенность членов Синода вызвали неоднократные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных сферах принимаются незаконные решения по запрету или ограничению деятельности местных религиозных общин Украинской православной церкви.

Крмое того, по молчаливому согласию или при открытом вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви", - отмечают в Синоде по итогам заседания, которое прошло в Киево-Печерской лавре в четверг.

Читайте такжеДве трети всех уничтоженных русскими во время войны духовных сооружений относились к МПЦ

В УПЦ (МП) считают, что эти факты являются следствием "ложной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (10)
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Черноморчик (Одесса )
12.05.2022 в 22:03
Гнать москальских попов ссаными тряпками .
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+1
0
neutral fan (White Church)
12.05.2022 в 21:59
Разом з російськими пам’ятниками, мають падати і ка цап ські агенти в рясах.
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+2
0
Footballers (Умань)
12.05.2022 в 21:34
Фсбшники в рясах і вінават Порошенко?Прям улюблена зєліна тема.
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+3
-2
Андрей (Odessa)
12.05.2022 в 21:33
Хотите справедливости - осудите российскую агрессию!
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.05.2022 в 21:21
- моськовський патріарх підтримує путіна і військове вторгнення в Україну - УПЦ (МП) підпорядкована московському патріарху - УПЦ (МП) якусь частину своїх коштів віддає в москву Кирилу чи це не так ? якщо не так, то як ?
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2022 в 21:29
Ще вони називають себе українською церквою, але ж служба в них іде не українською мовою, як у ПЦУ, а старослов'янською! Їм рпц ще років 20 тому суворо заборонила служити українською навіть у західних областях - це розповідали священники, які перейшли в ПЦУ!
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2022 в 21:06
Я от не розумію, чому у нас в Києві тероборона не увішла в лавру? Що зупинило?
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+6
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.05.2022 в 21:24
не поспішай!!! якщо зараз Лавру у МП відберуть, то і її розбомблять... все буде добре
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.05.2022 в 20:49
Чемодан, вокзал, мордор
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+8
0
oda1979 (Запорожье)
12.05.2022 в 20:41
Да отправьте уже весь этот сброд в один конец через восточную границу
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+8
0

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