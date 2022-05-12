УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
Говорят, что виноват Порошенко
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Священный синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Церкви.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ (МП).
"Обеспокоенность членов Синода вызвали неоднократные случаи разжигания в Украине вражды и раздора на религиозной почве. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы антицерковные законопроекты; отдельными органами местного самоуправления в разных сферах принимаются незаконные решения по запрету или ограничению деятельности местных религиозных общин Украинской православной церкви.
Крмое того, по молчаливому согласию или при открытом вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви", - отмечают в Синоде по итогам заседания, которое прошло в Киево-Печерской лавре в четверг.
В УПЦ (МП) считают, что эти факты являются следствием "ложной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины".
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