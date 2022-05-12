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На Луганщине ВСУ с ПЗРК "Stinger" уничтожили российский вертолет Ми-24

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Один из ведущих в группе из четырех вертолётов

На Луганщине ВСУ с ПЗРК "Stinger" уничтожили российский вертолет Ми-24

ка-52

UA-Футбол
Новина українською

81 отдельная аэромобильная бригада докладывает о достижениях на фронте. Сегодня, 12 мая, в Луганской области, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ и дальше продолжат выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее генштаб ВСУ писал о том, что враг наращивает мощность системы ПВО в западной части Крымского полуострова.

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В статье: война с Россией
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