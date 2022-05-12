На Луганщине ВСУ с ПЗРК "Stinger" уничтожили российский вертолет Ми-24

81 отдельная аэромобильная бригада докладывает о достижениях на фронте. Сегодня, 12 мая, в Луганской области, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ и дальше продолжат выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее генштаб ВСУ писал о том, что враг наращивает мощность системы ПВО в западной части Крымского полуострова.