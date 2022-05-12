На Луганщине ВСУ с ПЗРК "Stinger" уничтожили российский вертолет Ми-24
Один из ведущих в группе из четырех вертолётов
ка-52
81 отдельная аэромобильная бригада докладывает о достижениях на фронте. Сегодня, 12 мая, в Луганской области, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.
"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ и дальше продолжат выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее генштаб ВСУ писал о том, что враг наращивает мощность системы ПВО в западной части Крымского полуострова.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:81 окрема аеромобільна бригада
Популярное сейчас
- Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
- Три сотни россиян уснули вечным сном. Новые данные о потерях армии рф в войне с Украиной
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков
- 23:30 Украинские Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
- 23:16 Украинские Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти