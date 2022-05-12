Экс-посол Китая в Украине предрек поражение россии. СМИ удалили новость об этом
Китай продолжает вести свою политику
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшэн предрек поражение России в войне против Украины. Но китайские СМИ, которые опубликовали об этом новость, подверглись цензуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.
Сообщается, что дипломат выступил с необычно критической оценкой российского вторжения в Украину, назвал признаки поражения и заявил об угрозе политики президента России Владимира Путина для европейской безопасности.
В частности, на форуме государственной Китайской академии общественных наук он отметил, что действия России на поле боя ведут к поражению, поскольку не подкреплены экономической политикой.
"Каждый день война продолжает дорого обходиться России. Мало того, что она отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и рекламную кампанию, а это означает, что окончательное поражение России - лишь вопрос времени", - добавил Юйшэн.
Примечательно, что китайские СМИ, которые опубликовали цитаты бывшего посла удалили материалы, но они доступны в архивной версии.
Причины неудач России он видит в том, что после распада СССР она находится в историческом процессе непрерывного упадка, что является продолжением упадка самого Советского Союза. А так называемое возрождение России под руководством Путина - это ложное суждение, которого вообще не существует.
Кроме того, Юйшэн отмечает провал российского блицкрига и неспособность оперативно принимать решения, а также то, что ограниченные ресурсы не соответствуют статусу "военной сверхдержавы" и Россия неспособна вести высокотехнологичную войну на сотни миллионов долларов в день. По его мнению, каждый день затягивания войны ложится тяжелым бременем на ее экономику.
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