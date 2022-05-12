Оккупанты нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв
Это уже второй ракетный удар по острову
Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска утром 12 мая нанесли
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрации.
"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отметим, это второй удар по Хортице с начала полномасштабного российского вторжения. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.
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