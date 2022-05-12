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Оккупанты нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв

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Это уже второй ракетный удар по острову

Оккупанты нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью. Она упала в заповедной части острова Хортица. После падения ракеты возник пожар.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрации.

"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, это второй удар по Хортице с начала полномасштабного российского вторжения. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.

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В статье: война с Россией
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