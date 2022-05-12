Оккупанты нанесли ракетный удар по Хортице, обошлось без жертв

Российские войска утром 12 мая нанесли ракетный удар по Запорожью . Она упала в заповедной части острова Хортица. После падения ракеты возник пожар.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрации.

"После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, это второй удар по Хортице с начала полномасштабного российского вторжения. До этого 21 апреля две крылатые ракеты упали в районе Преображенского моста и одного из санаториев.