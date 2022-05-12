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Минус шесть танков, шесть БМП и до 180 единиц человеческого ресурса. Суточный отчет от ОТГ Восток

Общие новости
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Утилизация россиян продолжается

Минус шесть танков, шесть БМП и до 180 единиц человеческого ресурса. Суточный отчет от ОТГ Восток

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 12 мая, отразили шесть атак россиян на соответствующем направлении фронта. В ходе борьбы с врагом было уничтожено:

  • личного состава – до 180;
  • танки – 6;
  • БМП – 6;
  • БТР – 2;
  • МТЛБ – 2;
  • САУ – 3;
  • РСЗО – 1;
  • минометные расчеты – 4;
  • АТТ – 3.

Ранее Генштаб ВСУ писал о том, что россияне усиливают систему ПВО на западной части Крымского полуострова.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ Схід

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