Минус шесть танков, шесть БМП и до 180 единиц человеческого ресурса. Суточный отчет от ОТГ Восток

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 12 мая, отразили шесть атак россиян на соответствующем направлении фронта. В ходе борьбы с врагом было уничтожено:

личного состава – до 180;

танки – 6;

БМП – 6;

БТР – 2;

МТЛБ – 2;

САУ – 3;

РСЗО – 1;

минометные расчеты – 4;

АТТ – 3.

Ранее Генштаб ВСУ писал о том, что россияне усиливают систему ПВО на западной части Крымского полуострова.