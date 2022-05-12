Минус шесть танков, шесть БМП и до 180 единиц человеческого ресурса. Суточный отчет от ОТГ Восток
Утилизация россиян продолжается
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за последние сутки, 12 мая, отразили шесть атак россиян на соответствующем направлении фронта. В ходе борьбы с врагом было уничтожено:
- личного состава – до 180;
- танки – 6;
- БМП – 6;
- БТР – 2;
- МТЛБ – 2;
- САУ – 3;
- РСЗО – 1;
- минометные расчеты – 4;
- АТТ – 3.
Ранее Генштаб ВСУ писал о том, что россияне усиливают систему ПВО на западной части Крымского полуострова.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ОТГ Схід
Популярное сейчас
- Россияне потеряли еще один корабль в Черном море – СМИ
- СБУ предотвратила теракт в крупном украинском городе и задержала его исполнителя
- Экс-президент рф заявил, что "накачивание Украины оружием" может обернуться ядерной войной
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков
- 23:30 Украинские Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
- 23:16 Украинские Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти