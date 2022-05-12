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Делаем невозможное: Азов продолжают выбивать оккупантов с позиций на Азовстали - ВИДЕО

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Азов не только обороняется, но и контратакует

Делаем невозможное: Азов продолжают выбивать оккупантов с позиций на Азовстали - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Видео контратак полка "Азов" обнародовали в сети.

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"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава идет несмотря ни на что", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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