Делаем невозможное: Азов продолжают выбивать оккупантов с позиций на Азовстали - ВИДЕО
Азов не только обороняется, но и контратакует
Getty Images/Global Images Ukraine
На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".
Видео контратак полка "Азов" обнародовали в сети.
"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава идет несмотря ни на что", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Три сотни россиян уснули вечным сном. Новые данные о потерях армии рф в войне с Украиной
- "Х@й им, а не Мариуполь" - над Азовсталью развевается украинский флаг. ВИДЕО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков
- 23:30 Украинские Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
- 23:16 Украинские Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад