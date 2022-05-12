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На Луганщине десантник ВСУ из ПЗРК Stinger сбил рашистского "крокодила" Ми-24

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Крокодилы не летают

На Луганщине десантник ВСУ из ПЗРК Stinger сбил рашистского "крокодила" Ми-24

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ из ПЗРК Stinger сбил в Луганской области российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба командования ДШВ.

"Сегодня 12 мая в Луганской области, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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