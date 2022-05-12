На Луганщине десантник ВСУ из ПЗРК Stinger сбил рашистского "крокодила" Ми-24
Крокодилы не летают
Getty Images/Global Images Ukraine
Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ из ПЗРК Stinger сбил в Луганской области российский вертолет Ми-24.
Об этом сообщает пресс-служба командования ДШВ.
"Сегодня 12 мая в Луганской области, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО
- 27-го мая пройдет встреча клубов УПЛ. Имеется несколько сценариев для следующего сезона
- Россияне потеряли еще один корабль в Черном море – СМИ
- Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
Новости по теме
- 01:03 Украинские В зоне ответственности ООС украинские защитники за сутки подбили восемь российских танков
- 23:30 Украинские Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
- 23:16 Украинские Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти