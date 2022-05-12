Хороший темп. В зоне ответственности ООС за сутки уничтожены тринадцать российских танков
Защищаем свою землю
фото - фейсбук
Госпогранслужба Украины проинформировала о суточных достижениях ВСУ на фронте в зоне ответственности ООС – Луганское и Донецкое направления.
За сутки уничтожено:
- 13 танков;
- 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО);
- 27 единиц боевой бронированной техники;
- 2 единицы специальной инженерной техники;
- 5 автомобилей;
- 1 вертолет Ка-52;
- 4 БПЛА типа "Орлан-10".
Добавим, что ранее о количестве уничтоженных на фронте россиян за последние сутки отчиталась группировка "Восток".
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Источник:Ukraine NOW
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