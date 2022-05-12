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Хороший темп. В зоне ответственности ООС за сутки уничтожены тринадцать российских танков

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Хороший темп. В зоне ответственности ООС за сутки уничтожены тринадцать российских танков

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Госпогранслужба Украины проинформировала о суточных достижениях ВСУ на фронте в зоне ответственности ООС – Луганское и Донецкое направления.

За сутки уничтожено:

  • 13 танков;
  • 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО);
  • 27 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 5 автомобилей;
  • 1 вертолет Ка-52;
  • 4 БПЛА типа "Орлан-10".

Добавим, что ранее о количестве уничтоженных на фронте россиян за последние сутки отчиталась группировка "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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