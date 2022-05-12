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Паб "Cantona" во Львове превратился в гуманитарный штаб - легендарный француз отреагировал

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Готов отпраздновать победу Украины во Львове

Паб "Cantona" во Львове превратился в гуманитарный штаб - легендарный француз отреагировал

UA-Футбол
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Паб "Cantona" во Львове, как и многие другие заведения, на время войны против России превратился в гуманитарный штаб. Легендарный француз Эрик Кантона отреагировал на это событие.

"Паб "Cantonа" во Львове превратился в координационный центр волонтеров. Дорогой Энди Марковец! Среди всех несправедливостей мира я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя! Сил и Мужества Вам и Вашей семье! Надеюсь скоро отметим вашу победу в вашем пабе!!!", - написал экс-нападающий в социальных сетях.

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В статье: Эрик Кантона
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