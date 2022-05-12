Паб "Cantona" во Львове превратился в гуманитарный штаб - легендарный француз отреагировал

Паб "Cantona" во Львове, как и многие другие заведения, на время войны против России превратился в гуманитарный штаб. Легендарный француз Эрик Кантона отреагировал на это событие.

"Паб "Cantonа" во Львове превратился в координационный центр волонтеров. Дорогой Энди Марковец! Среди всех несправедливостей мира я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя! Сил и Мужества Вам и Вашей семье! Надеюсь скоро отметим вашу победу в вашем пабе!!!", - написал экс-нападающий в социальных сетях.