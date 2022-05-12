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В ожидании шестого титула. Паралимпийская сборная Украины пробилась в финал Чемпионата мира

Общие новости
(1 голосов)

Скоро играем с Ираном

В ожидании шестого титула. Паралимпийская сборная Украины пробилась в финал Чемпионата мира

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

На чемпионате мира, который проходит в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины пробилась в финал.

В предыдущих матчах турнира сине-желтые одержали три победы и заняли первую строчку в группе D. Затем в четвертьфинале сборная Украины уверенно обыграла Ирландию - 5:1.

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Теперь же с аналогичным счетом наши игроки в полуфинале одолели команду США. В финале чемпионата мира, который пройдет 15 мая, сборная Украины будет противостоять Ирану.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2022 в 23:11
Хлопці, подаруйте нашим воїнам-героям перемогу. А вони потім вам подарують перемогу.
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