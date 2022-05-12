В ожидании шестого титула. Паралимпийская сборная Украины пробилась в финал Чемпионата мира
Скоро играем с Ираном
Фото: УАФ
На чемпионате мира, который проходит в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины пробилась в финал.
В предыдущих матчах турнира сине-желтые одержали три победы и заняли первую строчку в группе D. Затем в четвертьфинале сборная Украины уверенно обыграла Ирландию - 5:1.
Теперь же с аналогичным счетом наши игроки в полуфинале одолели команду США. В финале чемпионата мира, который пройдет 15 мая, сборная Украины будет противостоять Ирану.
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2022 в 23:11
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