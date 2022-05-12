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Они трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского

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Президент заявил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире

Они трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 78-е сутки полномасштабной войны с россией.

Он отметил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать.

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"Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – сказал глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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