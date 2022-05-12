Они трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского
Президент заявил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский подытожил 78-е сутки полномасштабной войны с россией.
Он отметил, что российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире. Просто у России пока нет смелости это признать.
Читайте такжеЗеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
"Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – сказал глава государства.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО
- УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
- Оккупанты снова обстреляли Кременчугский НПЗ
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
- 23:30 Украинские Зеленский: Коллаборанты на оккупированных территориях делают заявления космической глупости
- 23:16 Украинские Зеленский: Мы защищаем право на жизнь в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад
- 22:12 Украинские Не дай Бог, чтобы их люди увидели, что мы лучше живем. Зеленский объяснил, почему россия напала на Украину
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти