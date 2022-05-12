Сенатор-республиканец заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов в помощь Украине
Рассмотрение переносится минимум на неделю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сенатор-республиканец Рэнд Пол самостоятельно заблокировал закон о предоставлении Украине помощи размером в сорок миллиардов долларов. Сенатор настаивал на том, чтобы в законопроект была добавлена формулировка, дающая специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.
"Я давал присягу Конституции США, а не любой другой стране. И какими бы благородными ни были причины, цель моего офиса – национальная безопасность США. Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США.
Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без всякого присмотра. И имея специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане - это не остановило все расходы - это, по крайней мере, заставляет воров дважды подумать, прежде чем украсть деньги", - сказал Пол.
Теперь вопрос о выделении помощи затянется до следующей недели.
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