Ярмоленко покинет Вест Хэм, УПЛ обсудит формат следующего сезона. Главные новости за 12 мая 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 12 мая

Руководство УАФ и ПФЛ, клубы УПЛ, а также клубы, претендующие на повышение в классе, приглашены на встречу 27 мая, чтобы обсудить варианты проведения следующего сезона. По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, все клубы хотят играть чемпионат в Украине, и вариант за границей будет рассматриваться только в том случае, если не будет возможности провести его дома. Еще одна альтернатива – чемпионат в феврале-мае на западе Украины. "Чемпионат должен стартовать. Осталось найти вариант, который удовлетворит все стороны", – заметил функционер.

Вингер английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб в конце нынешнего сезона, сообщает BBC. Контракт 32-летнего украинца с "молотобойцами" истекает в июне, и продлевать его стороны не планируют. Футболист сборной Украины является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма", и главный тренер команды Дэвид Мойес не препятствует его уходу.

Четвертый представитель Англии в Лиге чемпионов 2022\23 вероятно определится только в последнем туре. "Арсенал" мог решить все вопросы во вчерашнем матче с "Тоттенхэмом", но проиграл своему главному конкуренту со счетом 0:3. Дубль сделал Харри Кейн, еще одним мячом отметился Сон. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграют еще по два тура АПЛ, "канониры" опережают "шпор" на одно очко.

"Астон Вилла" объявила о выкупе полузащитника Фелиппе Коутиньо у "Барселоны" за 20 миллионов евро. Стороны подписали контракт до 2026 года. Бразилец присоединился к "Астон Вилле" в январе на правах и в 16 матчах отметился семью результативными действиями. Ради перехода в "Виллу" Коутиньо согласился на 70-процентное сокращение зарплаты.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский проинформировал клуб, что он не намерен продлевать свой контракт, действующий до 2023 года, и хотел бы летом перейти в другю команду, информируют Bild, kicker и другие ведущие немецкие футбольные источники. "Бавария" готова пойти на продажу Левадовского, если получит предложение в 40 млн евро и сможет найти ему замену.

В последнем матче 36-го тура Ла Лиги встречались первая и двадцатая команды чемпионата и результат получился соответствующим – мадридский "Реал" забил в ворота "Леванте" шесть голов и отправил аутсайдера во второй дивизион. Винисиус сделал хет-трик, еще по мячу забили Менди, Бензема и Родриго. В других матчах дня "Реал Сосьедад" обыграл "Кадис" (3:0), а "Вильярреал" разгромил "Райо Вальекано" (5:1).