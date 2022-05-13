Россияне усиливают границу и подтягивают артиллерию в Брянскую и Курскую области – Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке за пятницу, 13 мая, сообщает, что на Северском направлении россияне проводят мероприятия по усилению охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Кроме того, по имеющейся информации, российская армия осуществляет перекидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

В то же время в Воронежской и Белгородской областях российской федерации продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.

Напомним, в ночь на четверг россияне нанесли удар по Новгород-Северскому в Черниговской области, в результате чего погибли три человека, 14 были ранены.