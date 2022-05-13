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"В текущем раунде переговоров будет посредник". Верещук – детально об эвакуации раненых с Азовстали

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"В текущем раунде переговоров будет посредник". Верещук – детально об эвакуации раненых с Азовстали

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала, как будет происходить спецоперация по эвакуации бойцов с "Азовстали".

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они встретятся с россиянами. Мы провели с Красный Крестом и ООН переговоры, дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию. Мы понимаем, что ребят нужно спасать".

По ее словам, на "Азовстали" пока находятся не только бойцы батальона "Азов". Там также есть солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, пограничники. И все нуждаются в спасении. Вице-премьер-министр уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция.

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В статье: Ирина Верещук Азовсталь
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Источник:
minre.gov.ua

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