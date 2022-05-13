"В текущем раунде переговоров будет посредник". Верещук – детально об эвакуации раненых с Азовстали
Важные подробности
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала, как будет происходить спецоперация по эвакуации бойцов с "Азовстали".
"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они встретятся с россиянами. Мы провели с Красный Крестом и ООН переговоры, дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию. Мы понимаем, что ребят нужно спасать".
По ее словам, на "Азовстали" пока находятся не только бойцы батальона "Азов". Там также есть солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, пограничники. И все нуждаются в спасении. Вице-премьер-министр уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция.
Популярное сейчас
- Паб "Cantona" во Львове превратился в гуманитарный штаб - легендарный француз отреагировал
- При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО
- УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
- ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области - волонтер
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп