"В текущем раунде переговоров будет посредник". Верещук – детально об эвакуации раненых с Азовстали

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала, как будет происходить спецоперация по эвакуации бойцов с "Азовстали".

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они встретятся с россиянами. Мы провели с Красный Крестом и ООН переговоры, дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию. Мы понимаем, что ребят нужно спасать".

По ее словам, на "Азовстали" пока находятся не только бойцы батальона "Азов". Там также есть солдаты и офицеры ВСУ, Национальной полиции, пограничники. И все нуждаются в спасении. Вице-премьер-министр уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров согласилась выступить Турция.