Страшные цифры. Стало известно, сколько рф выпустила ракет по Украине за время войны

Украинский дипломат и постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица опубликовал заявление на тему "Обеспечение мира и безопасности для Украины" на странице в социальной сети Facebook. В посте он затронул многие аспекты войны с российской федерацией.

В частности, Кислица сообщил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили более 2100 ракет по украинским городам и селам.

Кислица подчеркнул, что россия ежедневно продолжает свой ракетный террор, нанося удары в основном по гражданской инфраструктуре.