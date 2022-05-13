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Страшные цифры. Стало известно, сколько рф выпустила ракет по Украине за время войны

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Страшные цифры. Стало известно, сколько рф выпустила ракет по Украине за время войны

Sergíy Kyslytsya

Новина українською

Украинский дипломат и постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица опубликовал заявление на тему "Обеспечение мира и безопасности для Украины" на странице в социальной сети Facebook. В посте он затронул многие аспекты войны с российской федерацией.

В частности, Кислица сообщил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили более 2100 ракет по украинским городам и селам.

Кислица подчеркнул, что россия ежедневно продолжает свой ракетный террор, нанося удары в основном по гражданской инфраструктуре.

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В статье: война с Россией Сергей Кислица
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Источник:
Sergíy Kyslytsya

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