Страшные цифры. Стало известно, сколько рф выпустила ракет по Украине за время войны
Больше двух тысяч
Sergíy Kyslytsya
Украинский дипломат и постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица опубликовал заявление на тему "Обеспечение мира и безопасности для Украины" на странице в социальной сети Facebook. В посте он затронул многие аспекты войны с российской федерацией.
В частности, Кислица сообщил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили более 2100 ракет по украинским городам и селам.
Кислица подчеркнул, что россия ежедневно продолжает свой ракетный террор, нанося удары в основном по гражданской инфраструктуре.
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Источник:Sergíy Kyslytsya
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