Украина потратила на войну с рф почти 10 миллиардов долларов

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с российской федерацией. Об этом сообщил Министр финансов Сергей Марченко, его цитирует Reuters.

Средства, которые были заложены на развитие, пошли на закупку и ремонт оружия, экстренную помощь внутри перемещенным лицам, а также другие необходимые вещи. На данный момент официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, однако реальная цифра – в разы выше.

Правительство собрало всего 60% запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае-июне данный показатель может снизиться до уровня 45-50%.

Марченко сказал, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку Минфин вынужден направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

В апреле Украина получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов поступили в виде грантов.