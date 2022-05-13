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Украина потратила на войну с рф почти 10 миллиардов долларов

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Данные Министерства финансов

Украина потратила на войну с рф почти 10 миллиардов долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с российской федерацией. Об этом сообщил Министр финансов Сергей Марченко, его цитирует Reuters.

Средства, которые были заложены на развитие, пошли на закупку и ремонт оружия, экстренную помощь внутри перемещенным лицам, а также другие необходимые вещи. На данный момент официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, однако реальная цифра – в разы выше.

Правительство собрало всего 60% запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае-июне данный показатель может снизиться до уровня 45-50%.

Марченко сказал, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку Минфин вынужден направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

В апреле Украина получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов поступили в виде грантов.

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В статье: война с Россией Сергей Марченко
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Источник:
reuters.com

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