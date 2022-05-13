Практически в прямом эфире. Россияне снова пытаются прорваться на Азовсталь

В пятницу, 13 мая, утром российские оккупанты под прикрытием обстрелов снова пытаются прорваться на территорию завода Азовсталь.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото, где видно, как российские солдаты пытаются попасть на комбинат. "Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", - написал Андрющенко.

Между тем Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за пятницу сообщил, что враг в Мариуполе "с целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию". Генштаб указывает, что, принимая во внимание меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

Напомним, утром министр Ирина Верещук рассказала о деталях операции по возможной эвакуации раненых украинских воинов.