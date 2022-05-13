Новая схема Петракова, топ-5 игроков вне сборной | ТаТоТаке №296
Новый выпуск программы
Фото: ТаТоТаке
В новом выпуске программе ТаТоТаке (№296) Михаил Спиваковский, Роберто Моралес и Михаил Смоловой разобрали первый матч сборной Украины за полгода, а также ответили на несколько вопросов.
- Почему Петраков не отразил "Боруссию"?
- Конопля не использовал шанс
- Как Караваев оказался слева?
- Мудрик = Коноплянка 2.0?
- Забарного готовят на правом латерале?
- Планирование месячных сборов это провал
- Моралес пообщался с Орестом Лебеденко
- Шахтер выбирает резиденцию в Польше
- Луческу лепит из Ваната звезду
- Швейцарская система в ЛЧ – полный вынос мозга!
- Полный список стадионов для УПЛ-2022/23
- Топ-5 игроков, не сыгравших за сборную Украины
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