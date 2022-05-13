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Новая схема Петракова, топ-5 игроков вне сборной | ТаТоТаке №296

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Новый выпуск программы

Новая схема Петракова, топ-5 игроков вне сборной | ТаТоТаке №296

Фото: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске программе ТаТоТаке (№296) Михаил Спиваковский, Роберто Моралес и Михаил Смоловой разобрали первый матч сборной Украины за полгода, а также ответили на несколько вопросов.

  • Почему Петраков не отразил "Боруссию"?
  • Конопля не использовал шанс
  • Как Караваев оказался слева?
  • Мудрик = Коноплянка 2.0?
  • Забарного готовят на правом латерале?
  • Планирование месячных сборов это провал
  • Моралес пообщался с Орестом Лебеденко
  • Шахтер выбирает резиденцию в Польше
  • Луческу лепит из Ваната звезду
  • Швейцарская система в ЛЧ – полный вынос мозга!
  • Полный список стадионов для УПЛ-2022/23
  • Топ-5 игроков, не сыгравших за сборную Украины

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В статье: ТаТоТаке
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