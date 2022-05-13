Новая схема Петракова, топ-5 игроков вне сборной | ТаТоТаке №296

В новом выпуске программе ТаТоТаке (№296) Михаил Спиваковский, Роберто Моралес и Михаил Смоловой разобрали первый матч сборной Украины за полгода, а также ответили на несколько вопросов.

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