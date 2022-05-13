Есть 200-й самолет! Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
Беспилотников уже больше четырех сотен
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям россиян с начала полномасштабного вторжения по 13 мая.
За четверг, 12 мая, было ликвидировано 250 вражеских солдат, всего потери личного состава армии рф насчитывают 26900 человек. Также отмечаем, что ВСУ сбили уже 200 российских самолетов.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1205 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 542 (+8) ед,
- РСЗО - 193 (+2) ед,
- средства ПВО - 88(+1) ед,
- самолетов – 200 (+1) ед,
- вертолетов – 162 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
- крылатые ракеты - 95(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
- специальная техника – 41 (+0).
Генштаб отмечает, что самые большие потери россиян в четверг наблюдались на Кураховском направлении.
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Комментарии (3)
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vismut (Запорожье)
13.05.2022 в 10:53
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Oлeкcин (Н.)
13.05.2022 в 11:20
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ukrop08
13.05.2022 в 11:58
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