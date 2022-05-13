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ГУР: Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется

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Как и за все, что принадлежит Украине

ГУР: Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется

ГУР

Новина українською

В эфире национального телемарафона начальник ГУР МО Украины заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки россией тактического морского десанта.

По словам генерал-майора Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские орки могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем бороться за нее столько, сколько потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия россии на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины".

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В статье: война с Россией ГУР Кирилл Буданов Остров Змеиный
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Источник:
ГУР

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