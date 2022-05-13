ГУР: Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется

В эфире национального телемарафона начальник ГУР МО Украины заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки россией тактического морского десанта.

По словам генерал-майора Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские орки могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.