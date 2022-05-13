Харьков, Сумы, Николаев – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских областей
Орки будут гореть в аду
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В ночь на 13 мая орки нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где хранилась и выдавалась гуманитарная помощь гражданскому населению. На данный момент решаются логистические вопросы – сегодня, 13 мая, гуманитарка выдаваться не будет.
Также в Харьковской области снаряд оккупантов попал в ангарное здание. Пожар вспыхнул в селе Шебелинка в результате попадания вражеского снаряда в ангар. Площадь пожара составила 200 м². Горела крыша ангара и 10 грузовиков. Спасатели потушили огонь. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали. Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.
российские войска ударили ракетами и по Сумской области. Их выпустили с территории рф. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север":
"Ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумской области. Так, в 00:05 враг с территории российской федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области".
По предварительной информации, среди военных и гражданских потерь нет. Информация уточняется. Как отметил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, материальный и экологический ущерб подсчитываются.
Одна из ракет в Николаеве прилетела в склад по разборке автомобилей. Обстрел со стороны войск рф произошел около 11 часов утра. Возгорание ликвидируют пожарные, сообщили в ГСЧС.
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