Япония запретила экспорт новейших технологий в россию
По пути ссср
Елемент квантового комп'ютера, фото - Getty Images
Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в россию из-за нападения на Украину.
Запрет на поставку должен вступить в силу 20 мая, сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.
В обновленном документе 14 позиций. Среди них:
- квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
- микроскопы;
- оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;
- оборудование для производства органических светодиодов;
- оборудование для производства микроэлектромеханических систем;
- оборудование для производства водородного топлива;
- вакуумные насосы;
- охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;
- устройства числового программного управления для станков;
- полимеры.
Напомним, в апреле Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными россией. В ответ москва назвала Японию недружественной страной.
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Источник:Радіо Свобода
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