Япония запретила экспорт новейших технологий в россию

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в россию из-за нападения на Украину.

Запрет на поставку должен вступить в силу 20 мая, сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

В обновленном документе 14 позиций. Среди них:

квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;

микроскопы;

оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;

оборудование для производства органических светодиодов;

оборудование для производства микроэлектромеханических систем;

оборудование для производства водородного топлива;

вакуумные насосы;

охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;

устройства числового программного управления для станков;

полимеры.

Напомним, в апреле Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными россией. В ответ москва назвала Японию недружественной страной.