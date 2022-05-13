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Япония запретила экспорт новейших технологий в россию

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Япония запретила экспорт новейших технологий в россию

Елемент квантового комп'ютера, фото - Getty Images

Новина українською

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в россию из-за нападения на Украину.

Запрет на поставку должен вступить в силу 20 мая, сообщили в Министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

В обновленном документе 14 позиций. Среди них:

  • квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
  • микроскопы;
  • оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов;
  • оборудование для производства органических светодиодов;
  • оборудование для производства микроэлектромеханических систем;
  • оборудование для производства водородного топлива;
  • вакуумные насосы;
  • охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;
  • устройства числового программного управления для станков;
  • полимеры.

Напомним, в апреле Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными россией. В ответ москва назвала Японию недружественной страной.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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