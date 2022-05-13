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Президента Украины призвали отстранить бывших пророссийских ведущих от национального марафона

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Президента Украины призвали отстранить бывших пророссийских ведущих от национального марафона

Детектор.Медиа

Новина українською

Медийники призвали президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко отстранить бывших пророссийских ведущих от национального марафона.

В первую очередь, речь идет о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наталье Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полюеве, Анне Степанец и Анастасии Даугуле.

Подписанты напоминают, что эти ведущие недавно работали на каналах, владельцами которых были пророссийские политики, а информационная политика этих каналов базировалась на продвижении кремлевских нарративов о "внешнем управлении" со стороны США, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, о якобы правомерности оккупации Крыма россией и т.д. Кроме того, на каналах были рассказы о "биолабораториях США" и попытки телемостов с россией.

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В статье: война с Россией
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Источник:
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