Президента Украины призвали отстранить бывших пророссийских ведущих от национального марафона
Справедливо
Детектор.Медиа
Медийники призвали президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры Александра Ткаченко отстранить бывших пророссийских ведущих от национального марафона.
В первую очередь, речь идет о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наталье Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полюеве, Анне Степанец и Анастасии Даугуле.
Подписанты напоминают, что эти ведущие недавно работали на каналах, владельцами которых были пророссийские политики, а информационная политика этих каналов базировалась на продвижении кремлевских нарративов о "внешнем управлении" со стороны США, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, о якобы правомерности оккупации Крыма россией и т.д. Кроме того, на каналах были рассказы о "биолабораториях США" и попытки телемостов с россией.
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