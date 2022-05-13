Министр обороны Резников: Украину ожидают чрезвычайно сложные недели

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников на своей странице в соцсети опубликовал своеобразные итоги войны с момента полномасштабного вторжения по 9 мая, которое многие считали рубежной датой для россиян.

"Этот день прошел. Многие сейчас несколько растеряны и спрашивают – а что дальше? Чего ждать? Как планировать свою жизнь?", – пишет Резников. Сам же министр отвечает: "Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора".

Резников при этом сообщил, что уже более 1,5 тыс. украинских воинов учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то как артиллеристы сразу пойдет в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит перелом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать. Президент Украины Владимир Зеленский лично, Премьер-министр Денис Шмигаль, вся команда Офиса Президента под руководством Андрея Ермака, наши дипломаты во главе с Дмитрием Кулебой, многие другие люди круглосуточно работают, чтобы ускорить и увеличить поступление помощи. Есть значительные успехи, но есть и сложности.

Время идет неописуемо долго. Ведь все помнят, что наши ребята на передовой вдоль Северского Донца, на Азовстали, в плену у оккупантов кладут свои жизни за Украину. Что наши граждане на временно захваченных врагом территориях в опасности. Людей похищают, пытают, убивают. Поэтому мы делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить освобождение нашей земли", – пишет Резников.

Он убежден, что рост давления санкций на россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.

"В этот сверхсложный период нам нужно единство, сплоченность, воля и терпение. Украина победит!", – резюмировал Резников.