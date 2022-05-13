Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал украинского лидера пойти на уступки россии, чтобы помочь президенту рф владимиру путину "сохранить лицо".

Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в рамках интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны рф. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками относительно нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому сохранять и терять за это территории. Это потраченное время".