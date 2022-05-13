  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину
В тренде

Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Об этом сообщил сам Владимир Александрович

Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон призывал украинского лидера пойти на уступки россии, чтобы помочь президенту рф владимиру путину "сохранить лицо".

Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в рамках интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны рф. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками относительно нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому сохранять и терять за это территории. Это потраченное время".

Читайте такжеОни трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде