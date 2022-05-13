Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину
Об этом сообщил сам Владимир Александрович
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон призывал украинского лидера пойти на уступки россии, чтобы помочь президенту рф владимиру путину "сохранить лицо".
Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в рамках интервью итальянскому телеканалу Rai1.
"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны рф. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками относительно нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы что-то кому сохранять и терять за это территории. Это потраченное время".
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