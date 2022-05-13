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"Приказ верховного главнокомандующего". песков исключил эвакуацию защитников Украины с Азовстали

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Приказ верховной нелюди

"Приказ верховного главнокомандующего". песков исключил эвакуацию защитников Украины с Азовстали

Getty Images / Global Images Ukraine

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На россии исключили возможность эвакуации военных из завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, комментируя оглашенную Ириной Верещук инициативу о спецоперации по эвакуации раненых военных с Мариуполя.

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"Мы исходим из слов президента рф, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено".

"А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Это слова президента — это команда Верховного главнокомандующего, из этого мы исходим".

В то же время второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к руководителям стран мира, чтобы помочь спасти жизнь гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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В статье: Петр Порошенко война с Россией Дмитрий Песков Азовсталь
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Источник:
pnp.ru

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