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Британия ввела санкции против вероятной любовницы путина

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И еще несколько очень близких лиц к кремлевскому карлику

Британия ввела санкции против вероятной любовницы путина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правительство Великобритании объявило о введении санкций против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую в СМИ давно называют вероятной любовницей владимира путина (хуйла).

Кроме того, под санкции попали бабушка Кабаевой Анна Зацеплина, бывшая жена путина Людмила Очеретная, двоюродные братья президента р Игорь и Роман Путины, родственник Михаил Путин и еще шесть человек, приближенных к кремлевскому карлику.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрещение финансовой деятельности на территории Британии, запрет на въезд и прочее.

В заявлении британского правительства утверждается, что в новый санкционный список попали люди, спонсировавшие роскошную жизнь Владимира Путина.

Напомним, ранее стало известно, что в Италии задержана яхта "Шахерезада" стоимостью 700 млн долларов, которую СМИ связывают именно с путиным.

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В статье: Владимир Путин санкции война с Россией
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