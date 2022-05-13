Британия ввела санкции против вероятной любовницы путина
И еще несколько очень близких лиц к кремлевскому карлику
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правительство Великобритании объявило о введении санкций против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую в СМИ давно называют вероятной любовницей владимира путина (хуйла).
Кроме того, под санкции попали бабушка Кабаевой Анна Зацеплина, бывшая жена путина Людмила Очеретная, двоюродные братья президента р Игорь и Роман Путины, родственник Михаил Путин и еще шесть человек, приближенных к кремлевскому карлику.
Санкции предусматривают замораживание активов, запрещение финансовой деятельности на территории Британии, запрет на въезд и прочее.
В заявлении британского правительства утверждается, что в новый санкционный список попали люди, спонсировавшие роскошную жизнь Владимира Путина.
Напомним, ранее стало известно, что в Италии задержана яхта "Шахерезада" стоимостью 700 млн долларов, которую СМИ связывают именно с путиным.
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