Эффектно. На Херсонщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами

На Херсонщине Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника. Также удалось ликвидировать около 70 человек личного состава армии рф

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.