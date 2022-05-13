Эффектно. На Херсонщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами
И эффективно!
Getty Images / Global Images Ukraine
На Херсонщине Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника. Также удалось ликвидировать около 70 человек личного состава армии рф
россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.
Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.
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