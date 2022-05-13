Украинские артиллеристы поблагодарили США за гаубицу М777
Очень весомая помощь
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на своей странице в Фейсбуке благодарность от украинских артиллеристов американскому народу за гаубицы М777.
«Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!», - написал Залужный, сопроводив свой пост несколькими эффектными фото.
Фотогалерея
Напомним, США в рамках помощи Украине в войне с россией передали 90 гаубиц М777. В зависимости от снаряда гаубица может стрелять на расстояние до 40 километров. Перед тем как M777 поступили на вооружение ВСУ, украинские солдаты проходили соответствующее обучение.
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