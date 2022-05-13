Россияне взорвали три моста в Харьковской области, что усложняет наступление ВСУ – CNN
Но и исключает возможность контратаки россиян
Российская армия, отступая под натиском Украинской Армии в Харьковской области, взорвала три моста возле населенных пунктов Рубежное, Старый Салтов и Печенеги.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства.
Отмечается, что это может значительно усложнить украинским военным контрнаступление при переходе через реку Северский Донец. В то же время разрушенные мосты также символизируют тот факт, что россияне уже не планируют возвращаться в Харьковскую область в ближайшее время.
«Хотя не совсем ясно, когда были взорваны мосты и кто несет за это ответственность, маловероятно, что украинцы сами их разрушили. Мосты слишком важны для их контрнаступления и нацеливания на линии снабжения», передает CNN.
Заметим, что Генштаб в своей недавней сводке сообщал, что на Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск.
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