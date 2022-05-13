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Зеленский: Я готов говорить с путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов

Общие новости
(1 голосов)

И снова о переговорах

Зеленский: Я готов говорить с путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов

Зе!Президент

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, и информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что из-за зверств войск РФ, разоблачаемых после деоккупации украинских городков и сел, украинское общество не настроено положительно относительно возможности переговоров с РФ.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
13.05.2022 в 17:14
Я просто не розумію про що можна розмовляти з ватажком терористичної організації, окрім як звільнення Азовців з Маріуполя.
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0
-1
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WuTаng (Київ)
13.05.2022 в 17:36
Ну так чому не йдеш визволяти? Всі чекають тебе і поки ти ніяк добратись не можеш з під мамкиною спідниці, намагаються домовитись через діалог. ПОСПІШАЙ!
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
13.05.2022 в 17:57
Всі чекають мене серйозно? Якщо не може регулярна армія то чим я можу допомогти. Бидлота яка не розуміє що таке війна і ще й щось коментує....
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