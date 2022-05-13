Зеленский: Я готов говорить с путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов
И снова о переговорах
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, и информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.
Также глава государства отметил, что из-за зверств войск РФ, разоблачаемых после деоккупации украинских городков и сел, украинское общество не настроено положительно относительно возможности переговоров с РФ.
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