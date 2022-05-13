"Убежище для террористических организаций" - Эрдоган против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция может создать проблемы
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Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Его слова передает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.
"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.
Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.
Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.
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