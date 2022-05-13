Охотник стал жертвой. На Луганщине воины ВСУ сбили российский вертолет Ми-28

Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы

Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет"- говорится в сообщении.

Видео Андрея Цаплиенко