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Охотник стал жертвой. На Луганщине воины ВСУ сбили российский вертолет Ми-28

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Охотник стал жертвой. На Луганщине воины ВСУ сбили российский вертолет Ми-28

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Подразделение ПВО 81-й бригады ДШВ сбило российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Данный ударный вертолет предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы

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Иногда охотник может превратиться в добычу, как данный российский вертолет"- говорится в сообщении.

Видео Андрея Цаплиенко

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В статье: война с Россией
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