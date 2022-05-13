В Киеве начался суд над первым российским военнослужащим. Его обвиняют в убийстве мирного жителя
Слушания по существу дела начнутся 18 мая
Фото: Лариса Калик, Ґрати
В Киеве начался первый суд над российским военнослужащим. Дело начал рассматривать Соломенский суд столицы.
По версии следствия, 21-летний Вадим Шишимарин убил пожилого мужчину в Сумской области.
Слушания по существу дела начнутся 18 мая и пройдет в открытом режиме.
Шишимарин обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны. Следователи считают, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили бесплатного адвоката и переводчицу. Ни подсудимый, ни его защитник пока не озвучивали свою позицию.
Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.
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