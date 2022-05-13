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В Киеве начался суд над первым российским военнослужащим. Его обвиняют в убийстве мирного жителя

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Слушания по существу дела начнутся 18 мая

В Киеве начался суд над первым российским военнослужащим. Его обвиняют в убийстве мирного жителя

Фото: Лариса Калик, Ґрати

Новина українською

В Киеве начался первый суд над российским военнослужащим. Дело начал рассматривать Соломенский суд столицы.

По версии следствия, 21-летний Вадим Шишимарин убил пожилого мужчину в Сумской области.

Слушания по существу дела начнутся 18 мая и пройдет в открытом режиме.

Шишимарин обвиняется в убийстве и нарушении законов и обычаев войны. Следователи считают, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

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Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили бесплатного адвоката и переводчицу. Ни подсудимый, ни его защитник пока не озвучивали свою позицию.

Вадиму Шишимарину – 21 год. Он служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Являлся командиром отделения танковой дивизии. Впоследствии Шишимарина взяли в плен.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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