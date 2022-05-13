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Зеленский: Первым шагом к остановке войны будет отход россии на позиции до 24 февраля

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Президент Украины заявил о необходимости возвращения к ситуации до начала полномасштабного вторжения россии

Зеленский: Первым шагом к остановке войны будет отход россии на позиции до 24 февраля

Фото: Офис Президента Украины

Новина українською

Мир для Украины – это уважение со стороны россии к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила рф. И для этого нужно их восстановить - вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории рф нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что нужно вернуть все награбленное из обычных домов", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина.

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"В переговорах мы готовы говорить – по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали, начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", - заметил глава государства.

"Но мы не сможем вернуть людей, детей, и за это прощения нет", - добавляет он.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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