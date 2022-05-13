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В Берлине оштрафовали украинок, устроивших акцию с наручниками в поддержку воинам на Азовстали

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И также повторилась история с запретом флагов

В Берлине оштрафовали украинок, устроивших акцию с наручниками в поддержку воинам на Азовстали

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 13 мая, в столице Германии прошла акция протеста. Украинские активистки приковались наручниками к забору у здания Бундестага в Берлине, демонстрируя поддержку воинам с завода "Азовсталь" и прося об экстрадиции.

Девушки хотели показать, как живется заблокированным в Мариуполе украинским героям. Они облились бутафорской кровью и были обмотаны украинскими флагами.

После приковки сразу же появились немецкие полисмены, находясь в явном численном большинстве. Они забрали у девушек документы и оштрафовали всех.

Впоследствии паспорта отдали и всех отпустили, однако снова догнали и запретили ходить по городу с украинским флагом. По их мнению, это уже пикет, даже если только один человек носит сине-желтую символику.

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В статье: война с Россией
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