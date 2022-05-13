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Зеленский: Украина не восприняла идею Папы Римского

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У Папы своеобразное восприятие примирения сторон

Зеленский: Украина не восприняла идею Папы Римского

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Украинское общество не восприняло идею Папы Римского Франциска, когда двое людей символически вместе несли украинский и российский флаги в Ватикане.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для итальянского телеканала Rai 1.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это воспринять", - сказал Зеленский.

Сейчас в Украине такое отношение к русскому флагу, его воспринимают как символ захватчиков, пояснил гарант Конституции.

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"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это прямо не касается вас", - добавил Зеленский.

Ранее во время традиционного Крестного хода в Риме крест держали украинка и россиянка, символизируя якобы "примирение" двух народов.

Напомним, в интервью Папа Римский впервые публично упомянул Россию и Путина, говоря о войне. Он рассказал о планах уехать в Москву, если его согласятся принять. Понтифик, пытаясь понять мотивы Путина, сказал, что возможно его спровоцировала на агрессию деятельность НАТО.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
13.05.2022 в 19:07
Такая инициатива Папы - это то же самое, что подружиться обратно с тем, кто убил твою семью, оставил тебя калекой, разрушил твой дом и говорит, что тебя и твоей страны не должно существовать и на том месте где ты жил, должен стоять мой флаг вместо тебя. Переведите на итальянский и скажите вот эти слова Папе.
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Drovko (Lviv)
13.05.2022 в 18:34
Той папа не виспався чи як...примиріться прапор несіть разом...це те саме, що одружити гвалтівника із жертвою...
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