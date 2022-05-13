В Геническом районе оккупационные власти собираются провести "перепись населения"
Начали с сел Генического района
Медіаплатформа Вгору
В Геническом районе 13 мая оккупационные власти анонсировали так называемую "перепись населения". Об этом в общенациональном марафоне рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По его словам, в селе Счастливцево Генического района, расположенном на Арабатской Стрелке, оккупанты приказали местным жителям прийти в сельсовет.
Российские военные пытаются повторить сценарий, как в 2014 году в Крыму, сообщает Крымскотатарский ресурсный центр на своей странице в Facebook.
"Жители района получают сообщения с призывом обратиться в сельский совет с соответствующими документами (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида). Отмечают, чтобы обращались все, кто имеет местную прописку", - говорится в сообщении.
Также центр вспоминает, что во время аналогичных мер в оккупированном Крыму большинство крымских татар игнорировали подобные призывы и не участвовали в переписи населения.
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