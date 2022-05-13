"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам в ответ на просьбу дать комментарий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в присущей ему манере предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.

На попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".

Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно во время общения журналистов с Лавровым.