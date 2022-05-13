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"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам в ответ на просьбу дать комментарий

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Говорящая лошадь в своем репертуаре

"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам в ответ на просьбу дать комментарий

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в присущей ему манере предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.

На попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".

Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

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Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно во время общения журналистов с Лавровым.

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В статье: Сергей Лавров война с Россией
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Zaragoza
13.05.2022 в 19:09
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