"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам в ответ на просьбу дать комментарий
Говорящая лошадь в своем репертуаре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в присущей ему манере предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с таджикскими павлинами в ответ на просьбу об интервью.
На попытку журналиста задать вопрос Лаврову, главный российский дипломат предложил "поговорить с павлинами".
Инцидент произошел в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
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Павлины постоянно проживают на территории правительственной резиденции в Душанбе. Их было слышно во время общения журналистов с Лавровым.
May 13, 2022
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Комментарии (1)
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Zaragoza
13.05.2022 в 19:09
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