Генштаб ВСУ: россияне сосредоточивают усилия на обеспечении ухода подразделений от Харькова
На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 семьдесят девятых суток российского вторжения.
Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.
На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм. Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.
На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.
На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать наши войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.
На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
На Северодонецком направлении оказывает активное огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.
На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово.
На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеет.
В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы.
На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны со ствольной артиллерии и минометов. Продолжал ведение воздушной разведки.
На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией.
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