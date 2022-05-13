Генштаб: На границе с беларусью продолжаются сборы с военнообязанными
Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на Северной и Северо-Западной границах по состоянию на 79-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В рамках проверки вооруженных сил республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжаются сборы с военнообязанными.
Сохраняется угроза нанесения с территории республики беларуси ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины.
На Северском направлении противник ужесточает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории российской федерации враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Толстодубово.
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