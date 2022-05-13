В Мариуполе люди вынуждены искать еду на мусорниках и стоять в очередях - ФОТО, ВИДЕО

Оккупанты заставляют людей в Мариуполе стоять в длинных очередях за продуктовыми наборами. Они привозят в город продовольствия гораздо меньше, чем там проживает людей, поэтому всем не хватает. Из-за невозможности получить помощь, пожилые люди собирают остатки пищи в мусоре.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав видео, на котором жители заблокированного города пытаются получить хоть какие-то продукты.

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Под роликом Андрющенко опубликовал еще фотографию с мешками мусора, где что-то ищет пожилая женщина.

"Гуманитарная ситуация в реальности и пропаганде. Реальность: на видео – ежедневные очереди за едой в "Метро". Там, где на 150 тысяч населения 3 тысячи продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. На фото: пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки пищи в мусоре", – написал советник городского головы.

В видеоролике можно увидеть много людей, стоящих перед бывшим торговым центром "Метро", который теперь превратился в так называемый центр помощи – на фасаде этого здания новая вывеска с надписью: "Центр помощи. Единая Россия. Информация, столовая, мед.помощь".